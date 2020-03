SRV-stel uit Beekbergen in schittert in televisieprogramma Typisch Apeldoorn

Update Tientallen huishou­dens Apeldoorn zonder gas na grote brand: problemen vandaag niet volledig opgelost

18:08 Tientallen huishoudens in Apeldoorn zitten momenteel zonder gas vanwege een storing. Dit is het gevolg van de brand van afgelopen nacht aan de Jachtlaan in Apeldoorn, meldt netbeheerder Liander. Het gaat om huishoudens aan de Boszichtlaan en de Koning Lodewijklaan in Apeldoorn. Liander verwacht dat de problemen vandaag niet volledig opgelost zullen zijn.