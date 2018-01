Staande ovatie voor duurzame renovatie Lindenhove-flat

Het duurzame renovatieproject van de Lindenhove-flat in Apeldoorn is uniek. ,,Er is al belangstelling vanuit andere delen van Nederland.''

Het bouwbord bij de twaalf verdiepingen tellende serviceflat aan de Loolaan, werd woensdag onthuld. De renovatie start in maart en is waarschijnlijk voor het einde van dit jaar afgerond. ,,De appartementen worden duurzamer, wat de bewoners tachtig procent energiebesparing oplevert. Daardoor gaan ze niet méér servicekosten betalen. Ze krijgen zelfs een ruimer balkon'', zegt Ton Baas, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Hard nodig

Het project is ook bijzonder omdat het grotendeels mogelijk wordt gemaakt door een lening van de gemeente. Een opknapbeurt voor de flat uit 1973 is hard nodig, vanwege onvoldoende isolatie en zorgen over het onderhoud. De VvE klopte voor de financiering aan bij diverse banken, maar ving overal bot. Baas: ,,Ik heb nog nooit zoveel complimenten gekregen over een idee, maar ze durfden het niet aan. Daarom stapte ik naar de gemeente.''

Die besloot wél financiële hulp te bieden. Vanuit de 'stimuleringsregeling' is een lening van 3,6 miljoen euro verstrekt, met een aflossingstermijn van 25 jaar. Normaal gesproken geldt een termijn van 15 jaar. Voor de VvE is echter een uitzondering gemaakt, om hogere kosten voor de bewoners te voorkomen. Dit is volgens wethouder Sandmann nog niet eerder zo geregeld in Nederland.

Vertrouwen

,,De gemeente wil hiermee het goede voorbeeld geven. Er is al belangstelling in Apeldoorn, maar ook uit andere delen van het land. Dit project geeft banken hopelijk vertrouwen om initiatieven te ondersteunen. Voorlopig is de gemeente bereid om eventueel een lening te verstrekken voor soortgelijke projecten.

De plannen leverden een 'staande ovatie' op van de bewoners. ,,Van de 180 leden is 98 procent enthousiast. Ik ben trots dat we dit hebben bereikt'', aldus de VvE-voorzitter.