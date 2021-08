Staat er ineens een muur voor het raam... Apeldoornse bewoners verbijsterd: ‘Dit verzin je niet’

Senioren in nieuwbouw Apeldoorn, KleinGeluk trekt zich terug

22 oktober Voor senioren in Apeldoorn komen in de loop van 2022 in totaal 37 huurappartementen beschikbaar in nieuwbouw met acht verdiepingen. Eigenaar Woonzorg Nederland laat hiervoor het huidige pand van woonzorgcentrum De Veenkamp aan de Gemzenstraat in Apeldoorn slopen.