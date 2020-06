Staat het vanaf maandag wéér in half Apeldoorn vast?

Horeca vreest faillisse­men­ten en komt in geweer tegen extra terrassen in Apeldoorn

19 juni Extra terrassen in het centrum, om zo te voorkomen dat het te druk wordt in de binnenstad? Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Apeldoorn is daar niet op tegen, maar vindt wel dat de gemeente Apeldoorn te ver voor de muziek heeft uitgelopen. Nu er onder meer een groot terras bij het Stationsplein is gekomen vreest de belangenbehartiger voor het voortbestaan van de andere ondernemers.