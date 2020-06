Staat ineens de koning voor je neus in hartje Apeldoorn tijdens zijn werkbezoek aan de stad

Het bezoek van Willem-Alexander ging met name over de gevolgen de corona-crisis voor de gemeentelijke organisatie. In het stadhuis sprak de koning sprak met meerdere ambtenaren.

Gemeenten hebben er door de bijzondere omstandigheden van corona plots allerlei taken bij gekregen. Ze moeten onder meer in de gaten houden of onderwijs en kinderopvang goed verlopen, extra toezicht houden en bijvoorbeeld ook de heropening van de horeca goed begeleiden. Daarnaast veranderen reguliere werkzaamheden. Zo moeten zaken waarvoor mensen normaal gesproken naar een balie komen, nu vaak digitaal worden afgehandeld. Fysieke afspraken zijn tot een minimum beperkt. Wat dat in de praktijk allemaal betekent, wilde Willem-Alexander weten.

Terrassen

Na de gesprekken binnen, dook de koning nog even het vlakbij gelegen Raadhuisplein op. Daar kon hij met eigen ogen zien hoe goedgekeurde terrassen er in juni 2020 uitzien. General manager Larissa van der Vlist van Hotel et Café de Paris gaf hem daarbij tekst en uitleg, nadat mede-eigenaar Tom de Haas iets eerder in het stadhuis ook al had verteld. ,,Geweldig’’, vinden zij de korte ontmoetingen.

Hart onder de riem