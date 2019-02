Staatssecretaris bevestigt: meer giftreinen door Apeldoorn, Deventer en Zutphen

Thomas (23) uit Apeldoorn raakte in GelreDome bijzondere ketting kwijt na traangas­aan­val: ‘Ben er kapot van’

14 februari Thomas Fokkens (23) uit Apeldoorn is kapot van verdriet na een bezoek aan het dance-evenement Hard Bass in het GelreDome afgelopen zaterdag. Een ketting waarin de beide trouwringen van zijn ouders zijn verwerkt is van zijn nek getrokken nadat er traangas in de lucht werd gespoten. ,,Ik heb er tranen om gelaten, terwijl ik nooit huil. Die ketting betekent zoveel voor mij.’’