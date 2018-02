Staatssecretaris Harbers naar Aventus in Apeldoorn

Dit bezoek is onderdeel van de Democratiefabriek, de interactieve tentoonstelling voor jongeren over democratisch burgerschap, die vanaf 5 maart bij Aventus is opgesteld. Onder leiding van Henk Buikema, docent Burgerschap beantwoordt Harbers vragen van studenten over lokale politiek en het asiel- en migratiebeleid van de huidige regering.