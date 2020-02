Staatssecretaris Visser diep door het stof voor negeren Zeeland bij keuze voor kazerne in Nieuw Milligen

video LIVE | Kamerleden keihard in debat mariniers­ka­zer­ne: ‘Schande­lijk, Zeeland is bedonderd en vernederd’

12:38 De Tweede Kamer heeft geen goed woord over voor de manier waarop staatssecretaris Barbara Visser met Zeeland is omgegaan in de kwestie rond de marinierskazerne. Ze ligt onder vuur omdat ze Zeeland ‘bedrogen en voorgelogen’ zou hebben, aangezien de mariniers nu naar Apeldoorn gaan. Vooralsnog lijkt haar positie niet in gevaar: de oppositie denkt voorlopig ‘slechts’ aan een motie van afkeuring - een soort gele kaart.