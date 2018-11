Staconcert Kim Wilde in Orpheus

Video Met een fiets horen leerlingen Onze Wereld er ‘echt bij’

14:28 Het grootse verschil tussen fietsen in Eritrea en fietsen in Nederland? Daar hoeft Azmera Tesfay Gebremedhin (19) niet lang over na te denken. ,,In Nederland houdt iedereen zich aan een heleboel regels. In Eritrea geldt gewoon het recht van de sterkste.” Blij springt hij op de opgeknapte fietst die hij overhandigd kreeg vanuit het ANWB Kinderfietsenplan en sjeest er onder luid applaus een rondje mee over het schoolplein van Onze Wereld.