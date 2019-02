Stadhuis Apeldoorn ontruimd: mogelijk scheur in vloer

Man (30) die Apeldoorn teisterde met reeks overvallen bekent: ‘Ik wilde gepakt worden’

16:52 Een week lang was Apeldoorn vorig jaar zomer in de ban van gewapende overvallen. Vijf keer drong de 30-jarige X. van der W. in korte tijd winkels als Wibra, Kruidvat en Trekpleister binnen en bedreigde hij het winkelpersoneel. ,,Het lukte niet om de goede keuze te maken en weg te gaan, ik heb me laten leiden door de zucht naar drugs’’, verklaarde Van der W. donderdag tegenover de rechters in Zutphen.