'Stadsbus uit Hofstraat halen is lastig verhaal'

Het is lastig om bussen uit de Hofstraat te halen. Keolis ziet veel haken en ogen aan het idee van de gemeente Apeldoorn om stadslijnen er in de toekomst omheen te leiden.

Burgemeester en wethouders willen de binnenstad verbeteren. Een van de wensen is het gebied rond de kruising Hoofdstraat / Hofstraat / Kanaalstraat meer in te richten als een omgeving waar het prettig is te verblijven.

Op dit moment bepalen stadsbussen het beeld daar behoorlijk: veel lijnen stoppen aan de Hofstraat. De gemeente verkent of het mogelijk is die bussen anders te laten rijden. Keolis (dat in Apeldoorn onder de naam Syntus de stadsbussen laat rijden) wil het gesprek best aangaan. Maar het idee heeft niet de voorkeur van de vervoerder.

Ideale halte

De Hofstraat is een ideale halte voor een busverbinding met de binnenstad. Mensen stappen uit aan de rand van het winkelgebied. Daar is behoefte aan, blijkt uit de cijfers. Op sommige werkdagen zijn er 1.200 in- en uitstappers aan de Hofstraat. Op zaterdag ligt dat aantal iets lager.

In de spits rijden in beide richtingen samen 50 bussen per uur. Het enige alternatief voor de Hofstraat zijn haltes aan de Kalverstraat, zegt Keolis-woordvoerder Hanneke Ruiter. Maar met veel kanttekeningen. ,,Wij staan niet te juichen om de bus hierheen te verplaatsen.'' De Kalverstraat ligt verder van het winkelgebied. Bovendien heeft die weg geen goede 'businfrastructuur', legt Ruiter uit. Verkeer op de Kalverstraat moet bij de Hoofdstraat voorrang geven aan kruisende voetgangers en fietsers. ,,Wij verwachten dat deze route zelfs langer duurt, terwijl het nog niet 'voelt' als het centrum.''

De gemeente moet er dus rekening mee houden dat er behoorlijk wat komt kijken bij dit idee. ,,Een goede halte met voorzieningen, een duidelijke, klantvriendelijke looproute naar het centrum, plus een gegarandeerde goede doorstroming voor de bus (eigen infra).''

Voetgangers

Als de bussen wel door de Hofstraat blijven rijden is het wat betreft Keolis niet logisch er een zogenoemd verblijfsgebied van te maken, waar mensen heen en weer kuieren. ,,Bus en voetgangers die dezelfde straat delen is, met dit aantal bussen, onwenselijk.''