Stadstuin Apeldoorn heeft geld nodig

Stokoude Pepi heeft verjaar­dags­taart bij Apenheul wel verdiend

30 april Ze is stokoud, maar klimt dagelijks nog in een boom om van het ochtendzonnetje te genieten. Dat Pepi dinsdag haar vijftigste verjaardag kan vieren bij Apenheul is een klein wondertje. Niet alleen omdat slingerapen in het wild normaal maar half zo oud worden, ook ontsnapte ze aan een brand die groepsgenoten noodlottig werd.