Stalen stier en kangoeroe verhuizen uit Apeldoorn naar havengebied Amsterdam

Zwembaden Malkander en Sprenke­laar in Apeldoorn gaan voorzich­tig weer open

16:28 Zwembad Malkander in Apeldoorn komt weer in gebruik. Maandag begint de herstart met een deel van de zwemlessen en het gebruik door verenigingen. De hoop is dat daarna stapsgewijs ook de andere zwemactiviteiten weer van start kunnen. Ook de Sprenkelaar werkt aan heropening.