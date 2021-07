Stamgasten verkassen naar andere kant van de tap in café de Heksenketel in Beekbergen

Apeldoorn zet makelaars op scherp na mega- drugs­vondst in loods: ‘Dit was niet logisch’

30 juni Makelaars kunnen de spil zijn in het tegengaan van criminaliteit in panden. Apeldoorn stuurt daarom alle makelaars binnen de gemeentegrenzen een brief om extra alert te zijn op verdachte huurders en kopers. De brief is een direct gevolg van de vondst van een partij steenkolen met cocaïne vorig jaar in een loods in Apeldoorn.