Stank bij Chinees Ugchelen eindelijk opgehelderd: ondergrondse tank met zwarte smurrie

Verwaarloosde ondergrondse tanks zijn een gevoelig onderwerp in Ugchelen. De gevolgen van een lekkage op het voormalige tankstation van Van Kampen hielden het dorp begin deze eeuw jarenlang in zijn greep. In 2008 werd na uitvoerig onderzoek weliswaar geconcludeerd dat de vervuiling toch ‘geen spoedeisend geval’ was, maar elf jaar later bleek dat een enorme inschattingsfout te zijn geweest. Er bleek zich in het grondwater een ondergrondse gifpluim te hebben gevormd ter grootte van drie voetbalvelden. In de ‘benzinebuurt’ werden verouderde leidingen daarom direct vervangen, om te voorkomen dat drinkwater verontreinigd zou kunnen worden door kankerverwekkende stoffen als benzeen, tolueen en xyleen.