Statenfracties bezorgd over treinverbinding Berlijn - Apeldoorn

GroenLinks en de PvdA maken zich in provinciale staten zorgen over de de treinverbinding tussen Berlijn en Apeldoorn. De NS heeft het voornemen om de internationale trein tussen Amsterdam en de Duitse hoofdstad in de zomer niet langer in Apeldoorn te laten stoppen.

De partijen snappen het belang van een snellere verbinding tussen Amsterdam en Berlijn. Toch hebben ze ernstige bedenkingen. 'Station Apeldoorn is de enige stop van de intercity Berlijn in Gelderland en is van belang voor de bereikbaarheid van Apeldoorn en de omgeving. Een trein die een deel van het jaar in één richting niet stopt op een station en in de andere richting wel. Dat klinkt heel onlogisch en niet in het belang van de reiziger.'

'Toch is dat wat er gebeurt met de stop op station Apeldoorn van de intercity Amsterdam-Berlijn als de plannen van de Nederlandse Spoorwegen voor 2019 doorgaan. In de zomermaanden zal de intercity in de richting van Berlijn naar Amsterdam station Apeldoorn voorbijrijden. De NS stelt deze wijziging voor naar aanleiding van een studie naar maatregelen om de reistijd van de intercity te verkorten.'

De Statenleden Wouter Witteveen (GroenLinks) en Peter Kerris (PvdA) vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) hoe zij de studie naar de versnellingsmaatregelen beoordeelt en of zij ook vindt dat de voorgenomen wijziging niet in het belang is van de Gelderse reiziger en de duidelijkheid van de dienstregeling in het algemeen niet ten goede komt. Daarnaast willen de Statenleden weten welke acties door GS zijn ondernomen om het belang van de stop van de intercity Berlijn op station Apeldoorn bij NS en andere betrokken overheden onder de aandacht te brengen.