Statige woontoren en pleintje veranderen binnenstad Apeldoorn

Het terrein dat bebouwd wordt ligt op de hoek van de Hoofdstraat en Kanaalstraat. Het is ook wel bekend als het PGEM-terrein of de Van Berlo-locatie. Momenteel is een deel van het gebied in gebruik als parkeerterrein.

De woontoren die er komt telt vijftien lagen en wordt zo’n 48 meter hoog. Dat is bijna even hoog als de Kadaster-toren iets verderop en een paar meter lager dan de Koningshaven-flat (‘Het Potlood’). De toren is onderdeel van een groter complex met woningen, winkelruimte en horeca.

Dat die functies hier zouden komen was al bekend, maar in welke vorm precies stond nog niet vast. Dat is nu wel het geval. Van Berlo Ontwikkeling en Nikkels Projecten hebben hun gezamenlijke plan afgerond.

Terrasjes

Bijzonder is de ‘uitsparing’ die in het complex komt aan de Hoofdstraat-zijde. Doordat een flink deel van het gebouw zo’n zeven meter terug ligt van de straat, ontstaat in combinatie met die weg een plein. De bedoeling is het ook als zodanig in te richten, met terrasjes. Na het Raadhuisplein, Leienplein en Caterplein wordt dit het vierde binnenstadsplein, naast het grotere Marktplein.

De omvang is iets minder dan 30 bij 60 meter. Dat is net een stukje kleiner dan het Raadhuisplein. Het moet dezelfde intimiteit krijgen als dat plein, ,,maar dan in een moderne jas’’, vertellen Frank van Berlo en Gerrit Nikkels. Hun idee sluit precies aan bij de wens van de gemeente om dit stukje binnenstad een prettiger uitstraling te geven en er een ‘verblijfsgebied’ van te maken.

Volledig scherm Doordat een flink deel van het gebouw zo’n zeven meter terug ligt van de straat, ontstaat in combinatie met die weg een plein. © Mars/I'M Architecten

120 woningen

In het wooncomplex, dat de naam De Hoofdstraat krijgt, komen 120 woningen. Zeventig daarvan worden via een beleggingsorganisatie verhuurd in de vrije sector (vermoedelijk categorie middenhuur, gemiddeld zo’n 900 euro). Die woningen meten 50 tot 90 vierkante meter.

De overige vijftig appartementen (variërend van 80 tot 300 vierkante meter) zijn koopwoningen. De verkoopprijs daarvan moet nog worden bepaald; Nikkels en Van Berlo mikken op het middensegment van de koopmarkt. Bijzonder is dat de bewoners straks gebruik kunnen maken van elektrische deelauto's. Daarnaast heeft elke woning een persoonlijke parkeerplek in een garage.

Het gebouw wordt opgetrokken met baksteen in een lichte kleur. Architect Martin Kleine Schaars (I’M Architecten) verwacht met zijn opdrachtgevers dat het een van de bekendste gebouwen van Apeldoorn wordt.