Station gaat op de schop: ruim twee weken geen treinen van en naar Apeldoorn

Asbest moet na brand in Apeldoorn eerst uit dak, pas daarna kunnen bewoners naar huis

Een week na de brand aan de Staringlaan kunnen de bewoners nog niet naar huis. Er is asbest gevonden in het dak en dat moet eerst worden verwijderd. Bij de brand, in de nacht van 12 op 13 april, raakte een 85-jarige vrouw zwaargewond. De vier appartementen in het complex zijn nog afgesloten.