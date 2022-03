Station van Apeldoorn is de klap bijna te boven: binnenkort opent de horeca

Het waren twee enorme dreunen op 17 mei van het afgelopen jaar. Onbekenden bliezen met explosieven de pinautomaat uit een muur van het station, om zo geld buit te maken. ,,Het dak is zelfs een stuk opgetild door de druk en daarna weer neergekwakt’’, vertelt stationsmanager Bert van Mourik. Binnen bleken onder meer een waterleiding en gasleiding gesprongen. ,,Je wilt niet weten hoe het er hier uit zag.’’ De bewuste muur was zo uit het lood geslagen dat het plafond als een soort harmonica in elkaar was geduwd. In deze vleugel zat de keuken van de inmiddels gestopte horecazaak Statie. Ook die keuken was een ravage.