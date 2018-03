Stationsstalling Apeldoorn nu op veel punten beter

De hekken zijn weggehaald waardoor het veel makkelijker is om met een fiets de stalling in te kopen. Inchecken kan met een ov-chipkaart. Na de eerste 24 uur geldt een tarief van 1,25 euro per uur. Ook is een jaarabonnement voor 75 euro te koop; daarmee hoeft iemand zich bijvoorbeeld in vakanties geen zorgen te maken over een oplopend tarief.

In eerste instantie was het de bedoeling de stalling zonder mensen bewaakt te maken. Wethouder Johan Kruithof (PvdA) draaide dat op het laatste moment terug en wist de financiering rond te krijgen om er toch personeel in te zetten. De bedoeling is dat er vooral mensen met afstand tot de arbeidsmarkt komen te werken.