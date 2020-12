Steden in regio vrezen voor sinterklaasdrukte die niet komt: ‘Jeetje wat rustig’

Kerken zoeken naar vleugje ‘echt’ samenzijn tijdens de kerst: gemis van volle kerken juist nu groot

3 december Van seniorendiensten tot een levende adventskalender: kerken in de regio trekken alles uit de kast om saamhorigheid te krijgen in een bijzondere kerstperiode. Toch is het gemis van een volle kerk groot, vooral tijdens dit hoogtepunt van het christelijk jaar. ,,Dit is altijd hét feest van de saamhorigheid.”