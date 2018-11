Stedendriehoek ruikt aan groene waterstofeconomie

video Marechaus­see helpt bij grote brand Apeldoorn, medewer­kers Karwei in tranen

12:31 Bij bouwmarkt Karwei in in Apeldoorn is dinsdagochtend een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer is met groot materieel uitgerukt naar de Laan van de Dierenriem. Na de eerste melding is onmiddellijk overgegaan tot ontruiming van het pand. Rookwolken uit de bouwwinkel zijn van heinde en verre te zien.