Steeds meer bewijs tegen Apeldoornse die echtgenoot gedood zou hebben

De aanwijzingen dat het de echtgenote is geweest die op 1 juni dit jaar een 64-jarige man in of bij hun huis aan de Deventerstraat in Apeldoorn zou hebben omgebracht, zijn de afgelopen maanden alleen maar sterker geworden. Dat bleek tijdens de eerste pro formazitting tegen Lamberta de V., 66 jaar, in Zutphen.

De politie verrichte begin juni onderzoek naar een steekpartij met dodelijke afloop aan de Deventerstraat.

Lamberta wordt beschuldigd van moord, dan wel doodslag. De rechtbank oordeelde dat de Apeldoornse vast blijft zitten, in weerwil van haar ontkenning en haar wens om naar huis te mogen.

Het slachtoffer werd vrijdagavond op het terras van het huis aangetroffen, na een 112-melding van zijn echtgenote. Volgens de tenlastelegging is hij in zijn hart-borststreek gestoken. Hij werd gereanimeerd, maar overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

Omdat De V. op dat moment de enige persoon op de plaats delict was, is zij al snel aangehouden. Het onderzoek is nog in volle gang, maar langzamerhand worden de bewijzen wel sterker.

Ambulancepersoneel

Zo zou ambulancepersoneel hebben verklaard dat bij een eerste aanblik niet was te zien dat het slachtoffer een steekwond had, terwijl de vrouw bij haar melding wel doorgaf dat haar man was neergestoken. Bovendien spreekt het verleden in haar nadeel. Er zouden eerder steekincidenten zijn geweest: een wijkagent heeft zelfs gezien dat mevrouw met een mes achter haar man heeft aangezeten. Buren bevestigen dat er sprake was van geweld in de relatie. ,,Dit speelt al een aantal jaren'', zegt de officier van justitie.

Daarbij komt dat een zoon van beiden ervan overtuigd is dat zijn moeder zijn vader heeft neergestoken, aldus de aanklager. En er zijn handgeschreven briefjes in huis gevonden, waarop staat dat ‘de woning geheel toekomt’ aan de vrouw. Er zou een financieel motief mee kunnen spelen. ,,Allemaal suggesties'', wierp advocaat Wiel Fleuren op. Van een financieel motief is volgens hem al helemaal niet gebleken.

Bloedsporen

De officier van justitie gaf aan dat het opsporingsonderzoek nog in volle gang is. Zo worden messen uit het huis onderzocht, omdat nog niet bekend is wat het wapen is geweest. En wordt er nog onderzoek gedaan naar bloedsporen, omdat evenmin duidelijk is waar de steekpartij heeft plaatsgevonden. Daarnaast wordt mevrouw psychologisch onder de loep genomen en volgt er een financieel onderzoek.