Steekincident bij Sporthal Mheenpark in Apeldoorn

Gert-Jan uit Apeldoorn is witheet: zijn moeder (75) zat na haar hartopera­tie twee dagen in de kou

23 september Hij is kwaad. Verbouwereerd. Waarom moest zijn 75-jarige moeder in de kou zitten, terwijl ze net thuis was uit het ziekenhuis na een hartoperatie. ,,Hier worden oudere, kwetsbare mensen in de kou gezet’’, zegt Gert-Jan Tamboer.