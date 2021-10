Steekincident bij winkelcentrum in Apeldoorn

Het incident bracht veel politie op de been. In totaal rukte de politie uit met vier auto's. Ook de Koninklijke Marechaussee was ter plekke met twee auto's.

Het slachtoffer is in het winkelcentrum bij de DEKA-Markt aan het Ordenplein in zijn onderbeen gestoken, maar kon ter plekke worden behandeld. De dader is voortvluchtig, de aanleiding van de steekpartij is onbekend.

Volgens ooggetuigen is het steekwapen teruggevonden in een prullenbak in de omgeving.

Volledig scherm Steekincident in Apeldoorn. © Luciano de Graaf