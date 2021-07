Steekincident in Hoenderloo: slachtoffer gewond naar ziekenhuis

poll Groen licht voor woontoren van dik 70 meter in hartje Apeldoorn (en daar is niet iedereen blij mee)

27 juli Is het een aanwinst voor Apeldoorn? Volgens de nieuwste planning staat er in 2024 in het hart van de stad een hoge woontoren. Iets later dan gepland, maar de initiatiefnemers hebben nu een belangrijke horde genomen. Ondanks kritiek van sommige politici: is dit gebouw té hoog?