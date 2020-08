Steekpartij aan Hofveld in Apeldoorn: twee verdachten zitten vast

Negen minuten

Het duurde negen minuten voor de politie aan het Hofveld was. Dat had waarschijnlijk sneller gekund. ,,Van de eerste melder kregen we de Hofweg door’’, legt Klok uit. Deze ligt op de heide bij Uddel en niet in Apeldoorn Zuid. ,,Binnen enkele minuten is dat gecorrigeerd, waardoor we alsnog binnen negen minuten ter plaatse waren. Dat is ruim binnen onze streeftijd.’’