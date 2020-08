Steekpartij bij pizzeria in Apeldoorn Zuid: politie zet straat af

Omstanders houden geschepte fietser met paraplu's in de schaduw tot ambulance komt

14:01 Omstanders hebben vanmiddag even na twaalf uur een zwaargewonde fietser in de schaduw gehouden met een parasol en paraplu's in afwachting van behandeling door ambulancepersoneel. De fietser was even daarvoor geschept door een automobiliste op de Loenenseweg in Beekbergen.