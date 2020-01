Steekpartij in Chinees restaurant in Apeldoorn: slachtoffer zwaargewond, verdachte opgepakt

VIDEO Monteurs met schilders­lift naar tien hoog voor snel internet in Apeldoorn­se flats

9:21 Ze gunnen zich amper tijd om op de grond te blijven. Technici zijn met grote schildersliften druk in de weer om hoogbouw in Zevenhuizen van snel internet te voorzien. De werkzaamheden maken deel uit van de operatie van KPN om zijn glasvezelnetwerk fors uit te breiden. Een gat in de markt voor de Apeldoornse ondernemer Bas van der Wal, die speciaal hiervoor een bedrijf oprichtte. ,,In rijtjeshuizen is het aanleggen geen probleem. Maar er zijn bijna geen partijen die dit in hoogbouw doen.’’