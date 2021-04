Steekpartij om 15 euro in Apeldoorn: dader ontsnapt aan ‘jeugd-tbs’

Had het aan justitie gelegen, dan was Tobias W. voorlopig achter gesloten deuren gebleven. Maar de twintigjarige Apeldoorner, die medio oktober op de Deventerstraat een jonge plaatsgenoot neerstak, komt op korte termijn alweer op vrije voeten.

Omdat de officier van justitie de kans groot acht dat hij opnieuw in de fout gaat, pleitte zij voor stevige hulp. Daarom eiste ze twee weken terug in de Zutphense rechtbank dat de Apeldoorner een PIJ-maatregel opgelegd zou krijgen, ook wel bekend als jeugd-tbs. Daar kun je jaren mee zoet zijn.

Achttienjarig slachtoffer

Hoewel W. verklaarde dat het een schande was dat niemand hem ooit in zijn leven heeft geholpen, gaf hij ook aan zo’n straf absoluut niet te zien zitten. Bovendien was volgens zijn advocaat, Caroline Pronk, niet voldaan aan de vereisten voor het opleggen van een PIJ-maatregel. Dat heeft de rechtbank in het vonnis bevestigd.

Omdat W. zich niet wil laten behandelen, ziet de rechtbank geen mogelijkheid voor een lichtere, voorwaardelijke straf met bijzondere voorwaarden. Ze legt hem derhalve drie maanden jeugddetentie op. Dat betekent dat W. in principe per direct weer vrij man is. Want hij zat al meer dan een halfjaar in voorarrest. Pronk: ,,Tobias is nog niet vrijgekomen. Het OM moet de beslissing nog doorgeven aan de jeugdinstelling. Intussen zoeken we samen een plek waar hij goed wordt opgevangen.’’

Ruzie om 15 euro

Haar cliënt stak op zaterdag 17 oktober een achttienjarige plaatsgenoot in zijn been. Die stond voor 15 euro bij hem in het krijt. W. wilde met hem afrekenen. Maar toen het slachtoffer zijn hand uit zijn broek haalde, werd W. naar eigen zeggen zo bang dat-ie geen andere oplossing zag hem in zijn been te steken. De rechtbank kwalificeerde dat als eenvoudige mishandeling.

Dat ondanks zijn 20 lentes het jeugdstrafrecht toegepast wordt, heeft twee redenen. Zo oordeelden een psychiater en een psycholoog dat W. tijdens zijn daad verminderd toerekeningsvatbaar was. Daarnaast functioneert hij en verstandelijk en emotioneel op een lager niveau dan op grond van zijn kalenderleeftijd wordt verwacht. W. wacht overigens nog wel een werkstraf van 40 uur. Die was hem eerder voorwaardelijk opgelegd.