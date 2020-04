‘Steekpartij’ op recreatiepark in Beekbergen blijkt ongeluk: vrouw vrijgelaten

Geen misdrijf

Wat de relatie tussen de man en vrouw is, is nog niet bekend (gemaakt). Ook is het niet duidelijk hoe bij dit ongeval de verwondingen nu precies zijn ontstaan. ,,Daar doen we geen uitspraken over vanwege de privacy van betrokkenen.’’

Uit onderzoek is inmiddels duidelijk. dat het incident, waarbij een man gewond is geraakt, in een chalet in #Beekbergen geen misdrijf betreft maar een ongeval. De vrouw is na verhoor in vrijheid gesteld.