Steen door ruit Apeldoornse rijschool

,,Nee, we hebben geen vijanden. Al staat er op Facebook wel een aantal vreselijke rare reacties‘’, doelt Mirjam Schuurman op iemand die beweert dat er meerdere leerlingen door Verkeersschool Frank Schuurman zouden zijn opgelicht. ,,Maar dat is een incassoklant van ons en zijn moeder reageert daar vervolgens op”, nuanceert ze. ,,Ik ga er ook niet vanuit dat het een gerichte actie is geweest. We hebben juist een goede naam.”

Geschrokken

De rijschool staat in Apeldoorn inderdaad prima aangeschreven. Afgelopen jaar werd ze bovendien nog uitgeroepen tot de best presterende Nederlandse rijschool in de categorie meer dan 200 examens.

Hoewel Schuurman en haar man flink geschrokken zijn van het incident, zegt ze zich niet onveilig te voelen. ,,Maar je vraagt je wel af hoe je het in je hoofd kunt halen om zoiets te doen.” Ze hadden ook graag aangifte gedaan. ,,Maar dat hoefde niet. De politie gaat uit van vandalisme en daarmee is voor haar de kous af. Dat is wel balen. Want je hoopt dat ze de daders vinden. Ook omdat we best veel schade hebben. Behalve de ruit is er ook een bureau stuk. Verder zijn de lamellen en de vloer vernield. Dan ben je niet met een paar honderd euro klaar. We zijn er voor verzekerd, maar het is wel een hoop gedoe.”