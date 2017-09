Steenmarter rooft kuikens onder moeders vleugels weg

De eerste aanwijzing dat er steenmarters huizen in en rondom woningen in Ugchelen was zes weken geleden. ,,Elke nacht verdween er een kuiken uit de volière. Vijf stuks. Toen de kuikens op waren ging de duif eraan en toen de parkieten. ,,Er zijn zelfs vier kuikens onder de kip weggehaald. Zo brutaal.'' Henk Mulder kan er nog steeds niet over uit. ,,Ze hebben gaten dwars door het hout heen gemaakt. Zelfs het gaas is kapot gebeten.''

Vernielzucht

Mulder woont in de Steinenbuurt in Ugchelen. Bij navraag blijkt dat meer bewoners daar te lijden hebben onder de vernielzucht van die dieren. Er zijn kabels van auto's doorgeknaagd en een sproei-installatie is vijf keer doorgebeten. ,,Ze zijn gek op kabels, want die ruiken naar visolie. Aan de Hulkestein is een steenmarter gevangen.'' Omdat de steenmarter een beschermde diersoort is, mag hij alleen worden gevangen en ergens anders heen gebracht.

Ook buurtgenoot Thea Lambrechtse heeft een vangkooi geplaatst. Nog zonder resultaat. Bij haar is de overlast een graadje erger, omdat de dieren in haar huis vertoeven. Opgewonden beschrijft ze haar strijd tegen de plaag, die haar ook haar nachtrust kost.

Stapelgek

,,De onmacht die je voelt, is het ergst. Je ligt te slapen en dan hoor je zo'n lawaai. Het is net of bouwvakkers de pannen van je dak halen. Je wordt stapelgek.'' Dat de overlast zo groot zou zijn, had ze niet verwacht. ,,Totdat mijn zoon de dakpannen lichtte en de gaten zag. En dan de stank....zo vies.'' Lambrechtse raadpleegde een bioloog en een ecoloog. En stuurde met buurtgenoten een brief naar de gemeente. Gaten dichten is de enige remedie, is de conclusie. Ook het geluidsapparaat met hoge frequentie had geen succes.

Roosters afsluiten

Deze week hebben specialisten in ongediertebestrijding gaten gedicht en roosters (met een soort haaientanden) onder de pannen van haar huis gelegd. Kosten 1600 euro. ,,Wouter (haar zoon, red.) moet de doorgebeten hoekstenen nog opnieuw inmetselen'', verklaart de Ugchelense. Om de steenmarterplaag in te dammen adviseert Henk Mulder met klem geen voedsel in de tuin te leggen. ,,Vangen en weren is de enige optie. Als ik er een vang, breng ik hem naar de burgemeester'', grapt hij.