Steenmarterplaag in Apeldoorn: Gerda lost het op met hondenhaar

Autorijden was anderhalf jaar geleden niet bepaald een pretje voor Gerda Slijkhuis. ‘Wat stinkt het hier toch?’ vroeg ze zich iedere keer na het instappen af. Een blik onder de motorkap bood uitsluitsel. De Apeldoornse vond een kapot ei. Al vrij snel kwam ze er achter dat dat het werk van een steenmarter was.

Hekel

Omdat die dikwijls ook remkabels doorknagen, trok ze bij de Dierenbescherming aan de bel. ,,Ik vroeg of ze aan vangkooi voor me hadden. Dat was natuurlijk helemaal fout, haha. Ik zei dat ik het beest niks aan wilde doen, maar het alleen maar naar het bos wilde brengen. Ze konden me niet helpen en verwezen me door naar wat ik een martervereniging noem. Daar gaven ze me de tip dat hondenhaar ook wel eens wil helpen. Steenmarters hebben een hekel aan honden.”