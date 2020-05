Stef en Lisette doen mee met Herenboeren Apeldoorn-Noord: ‘Het voelt nu al een beetje als onze eigen boerderij’

Eerste bewoners Apeldoorn­se wijk Juliana­kwar­tier: ‘Onze zoon is in het oude ziekenhuis geboren, bijzonder om juist hier nu te wonen’

6:00 De eerste huizen in Julianakwartier zijn opgeleverd. Op de plek waar ooit het Juliana Ziekenhuis in Apeldoorn stond, verrijst een nieuwe woonwijk. ‘Onze zoon is in het oude ziekenhuis geboren, heel bijzonder om juist hier nu te wonen’.