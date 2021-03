Stel dat ‘nog geen twee jaar’ in monumentale woning Apeldoorn woont, ziet huis tot de grond toe afbranden

VIDEO Gravelma­nia slaat toe in Apeldoorn: fietsclub Adelaar komt met elf nieuwe routes

24 februari Een kruising tussen mountainbiken en racefietsen. Zo kan je het ‘gravelen’ misschien wel het beste omschrijven. Deze vorm van fietsen is ongelooflijk in opkomst de laatste twee jaar. Wielervereniging De Adelaar springt daar nu ook op in met elf hagelnieuwe gratis gravelroutes door een wijde regio. ,,Een cadeautje aan iedereen, in coronatijd’’, noemt penningmeester en zelfverklaard gravelfan Reinier Treur het.