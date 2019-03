Stembiljetten blijven drie maanden in kelder van Stadhuis Apeldoorn

Veluwse wisent­stier mag zich in Brabant voortplan­ten

8:21 Een wisentstier die op de Veluwe is geboren is gisteren naar de Maashorst in Brabant gebracht. Hij mag zich bij de kudde daar gaan voortplanten. Ook een jonge wisent uit Natuurpark Lelystad is naar de Maashorst verhuisd. De stieren zijn genetisch niet verwant aan elkaar en aan de kudde. Daardoor kan de kudde zich verder uitbreiden zonder kans op inteelt. Er zijn nu nog vier wisenten die in een afgesloten gebied bij Radio Kootwijk rondlopen. Het is de bedoeling dat er een stier van buiten bij komt.