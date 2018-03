Stempassen hangen uit de brievenbus in Apeldoorn

Getwijfeld

Ze staan op de foto, als bewijs. En hij mailde het naar de Stentor. ,,Ik heb wel getwijfeld. Wat zal ik doen? Ik had ze ook gewoon netjes in de brievenbussen kunnen duwen. Maar ik wil duidelijk maken dat het niet moet kunnen dat ik post van anderen uit de brievenbus kan halen.''

Hij verwijst ook naar de berichten over jongeren die post uit brievenbussen van minima halen.

De Bie is van plan de veertien enveloppen zaterdag mee te namen naar de verkiezingskramen die ongetwijfeld in het centrum staan. ,,Misschien kan ik ze aan een wethouder geven. Ik wil niet dat het gewoon voorbij gaat alsof er niets is gebeurd.''