'Stemwijzer' voor fietser in Apeldoorn

De bond vergeleek de programma's van de vijftien politieke partijen die komende woensdag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Apeldoorn. Die vergelijking liet grote verschillen zien, meldt de bond. 'Vier partijen hebben veel aandacht voor fietsgerelateerde onderwerpen. De ‘kopgroep’ (om in wielertermen te blijven) wordt gevormd door de ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP en Progressief Sociaal Apeldoorn.'

Verliezers

Toch is er niet zonder meer een partij aan te wijzen die het het best voorheeft met fietsers. Net zo min als er 'verliezers' uit springen, zo geven de onderzoekers aan. Wie wel snel wil weten wat de partijen te melden hebben over dit thema, kan terecht op de website van de Fietsersbond.