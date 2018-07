Stentor-weerbericht: na zonneschijn komt regen en onweer

Na regen komt zonneschijn, zo luidt het gezegd. Maar andersom geldt dat net zo goed. In Oost-Nederland worden we vandaag dan ook getrakteerd op een fikse bui, weet Raymond Klaassen van Weerplaza, die voor de Stentor deze week de weersvoorspellingen doet.

's Ochtends schijnt in dit deel van het land nog gewoon de zon. Maar richting de middag komt daar verandering in, weet Klaassen. ,,De eerste buien trekken na 11.00 uur over jullie regio. Dat gaat op veel plaatsen gepaard met onweer. Er is een goede kans dat de regen ongeveer een uur aanhoudt."

Als de regenbuien zijn overgetrokken blijft de temperatuur in Deventer, Apeldoorn en Harderwijk rond 24 graden hangen, voorspelt Weerplaza. In de nacht daalt de temperatuur tot zo'n 14 graden.

Zwolle

In Zwolle hetzelfde beeld: overdag wordt, na de regenbuien, zo'n 25 graden, in de nacht circa 20 graden. De luchtvochtigheid is in heel Oost-Nederland tussen 60 en 65 procent.

Volgens Klaassen staat er op veel plekken in Oost-Nederland zaterdagmiddag een stevig briesje. ,,Een goed moment om alle deuren open te zetten en het huis eens flink te laten doortochten", zegt Klaassen. Zondag keert de zon volledig terug. Met temperaturen van om en nabij de 27 graden wordt het echter een stuk minder heet dan de voorbije dagen.

Hoe houd jij het hoofd koel?