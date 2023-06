Sterftecijfer in Apeldoorn boven landelijk gemiddelde

indebuurt.nl Weg met wegwerp­plas­tic: in deze zaken in Apeldoorn kun je je eigen verpakking meenemen

Vanaf 1 juli moet je extra betalen voor producten die verpakt zijn in plastic wegwerpverpakking, zoals voedselbakjes en (koffie)bekers. In deze Apeldoornse winkels en horecazaken kun je je boodschappen of bestelling in een eigen verpakking meenemen. Goed voor je portemonnee én het milieu.