Sterke wietlucht verraadt plantage in Apeldoorn: 6 mannen en 2 vrouwen opgepakt

video Boer Albert uit Oene blikt twintig jaar na MKZ-cri­sis terug: ‘De stal als hospice, onze koeien zaten in de wachtkamer van de dood’

21 maart Het is deze week precies twintig jaar geleden dat mond- en klauwzeer (MKZ) uitbrak in de regio. De dierziekte sloeg toe op boerenbedrijven en leidde, naast een economische strop van drie miljard euro, tot het preventief ruimen van 270.000 -veelal gezonde- dieren. Ook het melkveebedrijf van de familie Hassink in Oene werd getroffen. In de documentaireserie ‘De Boerenrepubliek’ die vanaf maandag te zien is bij BNNVARA, blikt zoon Albert terug op die traumatische tijd.