Steun voor arbeidsgehandicapten in Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Apeldoorn­se buurt in verzet tegen ongewenste Lidl: ‘Dit klopt niet’

17 juni Met een gekunsteld argument wordt de bouw van een Lidl aan de Asselsestraat in Apeldoorn doorgedrukt. Dat stellen omwonenden. Met een stip die in het verleden willekeurig op een kaart is gezet, rechtvaardigt de gemeente de bouw, stellen ze, maar dat is in strijd met het beleid.