Steun voor skaters, maar Real-X zelf is ‘niet nodig’

De leiding van Real-X stelde enkele weken geleden dat het de nekslag is als de gemeente de subsidie opnieuw met 5.000 euro kort, waardoor naast het gebruik van de hal op de Zwitsal 44.000 euro aan gemeentesteun overblijft. De PvdA en de SP vinden het absurd dat de gemeente Real-X om zo'n klein verschil laat ‘omvallen’ en dienen donderdag een motie in om de de verlaging terug te draaien.



De kans is echter reëel dat die motie het niet haalt, stelt ChristenUnie-raadslid Ben Bloem. Weliswaar hielden de leiding en gebruikers van Real-X enkele weken geleden in de raadzaal een hartstochtelijk pleidooi om de voorziening te redden, maar burgemeester en wethouders lieten zich voorzien uiterst kritisch uit over de bedrijfsvoering. De skaters mogen niet het kind van de rekening worden, vindt Bloem. ,,Daarom willen we een plan achter de hand hebben voor wanneer de raad die motie niet steunt. Ook wijzelf weten trouwens nog niet of we dat doen. We hebben met Real-X namelijk te maken met een organisatie die heel moeilijk de eigen broek weet op te houden.‘’