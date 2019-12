Steuntje in de rug helpt Sarah in de positieve spiraal omhoog

Twee jaar geleden belandde het leven van Pruis in een vrije val. Gedoe met de Belastingdienst over - jawel - toeslagen, vertelt ze. Een scheiding erbij maakte van haar opeens een alleenstaande moeder met vier kinderen en een schuld. ,,Nooit gedacht dat je zo snel alles kwijt kan raken. We hadden allebei een goed inkomen, allebei een auto, een leuk huis - en opeens zit je in de schuldsanering en sta je bij de Voedselbank in de rij.’’