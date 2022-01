Steven (24) uit Apeldoorn zoekt het voetbalgeluk aan de andere kant van de wereld: ‘Ik wilde altijd al die kant op’

Het vertrek naar Australië staat gepland op 7 februari, de competitie start al op 18 februari. Van een echte voorbereiding is dan ook geen sprake en dat is voornamelijk te wijten aan de problemen die Van Dijk had op op tijd een visum voor elkaar te krijgen. Australië staat nu eenmaal niet te popelen om buitenlanders binnen te laten tijdens de coronapandemie. ,,Het had wat voeten in de aarde, maar het is voor elkaar.”