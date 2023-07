Stevige buien met een enkele keer onweer in Apeldoorn vandaag

Met video Paleis Het Loo heeft er een publieks­trek­ker bij voor kinderen: ‘Je kan ervaren hoe het is om te leven in een paleis’

Noem het gerust magie. De zusjes Paris (5) en Vera (3) pakken bloemen uit een vaas en even later hebben ze een prachtig boeket in een beeldscherm. Met het Juniorpaleis heeft Paleis Het Loo er een publiekstrekker van formaat bij. Geen kind dat een bezoekje aan het nationaal museum in Apeldoorn ooit nog saai zal durven noemen.