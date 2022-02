Stichting Fietsmaatjes Apeldoorn opgericht: ‘Iedereen moet kunnen fietsen’

In de file rond Apeldoorn? Dat was afgelopen jaar geen uitzonde­ring (en dit is waarom)

Woon je in of nabij Apeldoorn en reis je met de auto naar je werk? Dan kan het weleens zo zijn dat je daar in 2021 langer over deed. Uit een ranglijst van TomTom blijkt dat er in 2021 in Apeldoorn een lichte toename te zien was van het aantal files.

13:31