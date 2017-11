Verdachte bedrijven op zwarte lijst bij gemeenten

5:00 Lokale bedrijven moeten de ogen en de oren van politie en gemeenten worden in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Dat is het doel van het Landelijk Informatie en Expertise Centrum, dat met hulp van tien regionale centra strijdt tegen ondermijnende criminaliteit. Met name de groepen rondom drugsproductie moeten in beeld komen, want de problemen die ze veroorzaken nemen in ernst toe, vinden gemeenten.