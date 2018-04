Stichting popelt om seniorenwoningen te bouwen

De seniorenwoning van de toekomst is nu al te bouwen. Dat stelt de stichting SprenghenParc, die een buurt met dit soort huizen op een aantal plekken in deze regio wil realiseren. Ze heeft concrete locaties op het oog in Ugchelen, Vaassen en Almen. Binnen gemeentebesturen is er enthousiasme: de plannen worden serieus besproken.

In de komende vijftien jaar zijn er veel meer levensbestendige woningen nodig, weten Ton Essenstam en Henk den Hartog, respectievelijk voorzitter en secretaris van Stichting SprenghenParc. Zij hebben tal van deskundigen om zich heen verzameld - architecten, technische bedrijven - die meedenken en meetekenen. Inmiddels ligt er een kant en klaar ontwerp voor een bungalow. Die zit vol met slimme technologie. Zoals domotica die het regelen van verlichting, verwarming en huishoudelijke apparatuur eenvoudiger maakt. Maar vooral ook systemen waarmee 'de zorg' bij mensen in huis komt. Een consult met de huisarts kan via een beeldscherm, er is een apparaat om zelf bijvoorbeeld bloeddruk, hartslag en zuurstofopname te meten en direct door te sturen naar het ziekenhuis.

Energieneutraal

Deze seniorenwoning van de toekomst zou in groepjes gebouwd moeten worden. In die kleine buurtjes is, ondanks alle technologie in de woning, het omzien naar elkaar belangrijk, benadrukt de stichting.

De levensbestendige woning krijgt naar verwachting een bruto huurprijs van circa 1100 euro per maand. Omdat het huis zo ongeveer energieneutraal zal zijn, zijn er nauwelijks tot geen energiekosten, stellen Essenstam en Den Hartog. Het gasloze huis is wat betreft energie meer dan zelfvoorzienend.

De stichting is met een bank in gesprek over de financiering van de bouw. Feitelijk is het wachten op toestemming om ergens aan de slag te gaan, aldus Essenstam.

Positief

De gemeente Epe staat positief tegenover de opzet en voert gesprekken met de stichting. Op Eper grondgebied heeft Sprenghenparc drie concrete locaties op het oog. In de gemeente Apeldoorn gaat het om een perceel in Ugchelen; het voormalig Texoclean/Breustedt-terrein. In deze gemeente is in elk geval het CDA gecharmeerd van het plan; de partij die de afgelopen jaren de wethouder leverde die over woningbouw ging (Nathan Stukker). Ook de Dorpsraad Ugchelen ,,staat zeer positief tegenover dit plan'', zegt voorzitter Harry Vos.